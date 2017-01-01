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Новости

24 минуты назад

Торговля в ивановском женском монастыре: атеисты провоцируют монахиню и монаха

ВИДЕО

На YouTube появилось видео под названием «Монастырский бизнес. Рейд атеистов. Пасха в Иваново». Двое относительно молодых людей пришли в ивановский Введенский женский монастырь, что на Шереметевском проспекте, и пытаются, используя свою логику относительно правил церковной лавки, заполучить недешевую икону. А также – просто поесть «нахаляву». Что из этого получилось – смотрите на видео. 



ключевые слова: РПЦ монастырь атеисты провокация
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