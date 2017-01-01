Кинешемец с ножевой раной шеи и пищевода ушел из больницы и умер дома через три дня

В загадочном деле фигурирует 45-летняя знакомая погибшего





Днем 23 апреля в квартире одного из домов в переулке Дунаевского в Кинешме было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Экспертиза показала, что причиной его смерти стала проникающая колото-резаная рана шеи с повреждением пищевода.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Из материалов следствия:

19 апреля мужчина предложил своей 45-летней знакомой остаться у него на ночь. Но женщина отказалась. Тогда он стал удерживать ее силой, пригрозив, если что, зарезать. Пытаясь вырваться, гостья сама нанесла ему несколько ударов ножом в шею. В тот же день раненого госпитализировали в нейрохирургическое отделение Кинешемской ЦРБ, где ему была оказана медпомощь. После чего мужчина, как сообщает пресс-служба СУ СКР по ивановской области, ушел из медучреждения, а 23 апреля от полученного, того самого, ранения скончался. Дома.

Сейчас в отношении 45-летней подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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