ПОСЛУШАЙТЕ! А не сделать ли детсад в Лухе, который хотят закрыть, частным?

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То пусто, то густо. Одни детские сады в Ивановской области неистово начинают строить, а другие так же неистово закрывать. Сначала тратим миллионы на реконструкции, ремонты, открытие дополнительных групп, а потом любуемся на недострой или вдруг вспоминаем про рентабельность и оптимизацию расходов.

История с детским садиком в Лухе благодаря активным действиям родителей и вмешательству нашей программы пока разрешилась благополучно. Губернатор наложил мораторий на закрытие учреждений соцсферы без общественного обсуждения. И муниципальные власти сразу забыли, что хотели сэкономить почти 2 миллиона рублей. Расхотели. Впрочем, даже общественное обсуждение не всегда помогает добиться результата.

Об этом, а также об идее сделать детсад в Лухе частным – в комментарии Валентины Перекрестовой.

163-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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