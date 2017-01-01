Более 50 ветеранам в Ивановской области предоставят жилье на федеральные 57 млн рублей





На сегодняшний день в Ивановской области проживает 14,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. На финансирование льготного пакета ветеранов и членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны из регионального бюджета ежегодно выделяется порядка 50 млн рублей. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день остаются 76 человек.

В этом году Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета в размере более 57 млн рублей, которые позволят предоставить жилье 52 ветеранам. Об этом сообщила зампред регионального правительства Ирина Эрмиш.

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