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Новости

49 минут назад

Более 50 ветеранам в Ивановской области предоставят жилье на федеральные 57 млн рублей


На сегодняшний день в Ивановской области проживает 14,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. На финансирование льготного пакета ветеранов и членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны из регионального бюджета ежегодно выделяется порядка 50 млн рублей. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день остаются 76 человек.

В этом году Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета в размере более 57 млн рублей, которые позволят предоставить жилье 52 ветеранам. Об этом сообщила зампред регионального правительства Ирина Эрмиш.



ключевые слова: ветараны жилье льготы финансирование
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