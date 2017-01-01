Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 18:50

В Иванове на домах и подъездах ветеранов восстановят красные звезды


Регион активно готовится к празднованию 72-й годовщины победы в Великой отечественной войне. Огромное количество мероприятий пройдет в этот день в Иванове и даже еще до 9 мая.

Например, в эти дни Ивановская область присоединяется к всероссийскому проекту «Дом со звездой». Волонтеры установят и восстановят красные звезды на домах и подъездах, где жили или живут ветераны войны.

В этом году удалось восстановить данные о двух героях Советского союза и двух полных кавалерах Ордена Славы из Иванова. И 5 мая их фамилии будут увековечены.

О том, что еще ожидает ивановцев в День Победы – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: День Победы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 187
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иванов сын								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если там где живут - хороший указатель для аферистов...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иванов сын								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хорошие пенсии, награды... впору охрану к ветеранам приставлять а не сдавать звездочками всяким проходимцам...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе
				
сегодня, 15:39

				

				Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе 
									
								

					
	 Возбуждено уголовное дело - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3340						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения
				
сегодня, 13:40

				

				В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения 
									
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске злоумышленника - ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2044						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами
				
сегодня, 11:20

				

				Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами 
								

					
	 У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1238						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону
				
сегодня, 10:13

				

				8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону 
								

					
	 Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							706						
    •