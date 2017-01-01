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сегодня, 18:50
В Иванове на домах и подъездах ветеранов восстановят красные звезды
Регион активно готовится к празднованию 72-й годовщины победы в Великой отечественной войне. Огромное количество мероприятий пройдет в этот день в Иванове и даже еще до 9 мая.
Например, в эти дни Ивановская область присоединяется к всероссийскому проекту «Дом со звездой». Волонтеры установят и восстановят красные звезды на домах и подъездах, где жили или живут ветераны войны.
В этом году удалось восстановить данные о двух героях Советского союза и двух полных кавалерах Ордена Славы из Иванова. И 5 мая их фамилии будут увековечены.
О том, что еще ожидает ивановцев в День Победы – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: День Победы
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Комментарии (2)
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- Иванов сынсегодня, 19:10если там где живут - хороший указатель для аферистов...
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- Иванов сын56 минут назадхорошие пенсии, награды... впору охрану к ветеранам приставлять а не сдавать звездочками всяким проходимцам...
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