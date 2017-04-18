Ивановкой, обратившейся к Президенту по поводу лечения рака, занялась прокуратура





Прокуратура Ивановской области проводит проверку фактов, о которых сообщает Марина Касаткина - ивановка, больная раком

Прежде всего, надзорный орган заинтересовался более чем годичной задержкой в постановке диагноза и проблемами в лекарственном обеспечении.

Видеообращение Марины Касаткиной к Президенту просмотрели уже более 32 тысячи человек.

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