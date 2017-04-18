Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

50 минут назад

Ивановкой, обратившейся к Президенту по поводу лечения рака, занялась прокуратура


Прокуратура Ивановской области проводит проверку фактов, о которых  сообщает Марина Касаткина - ивановка, больная раком

Прежде всего, надзорный орган заинтересовался более чем годичной задержкой в постановке диагноза и проблемами в лекарственном обеспечении.

Видеообращение Марины Касаткиной к Президенту просмотрели уже более 32 тысячи человек.



  • оцените новость:
  • (3)
  • 611
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Abra Kadabra								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так все же прокуратура занялась Ивановкой или мед.учреждением, которое не могло поставить диагноз больше года? Барсики, от ваших заголовков глаза вянут порой, желтуха, да еще и с запашиной...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе
				
сегодня, 15:39

				

				Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе 
									
								

					
	 Возбуждено уголовное дело - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2839						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения
				
сегодня, 13:40

				

				В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения 
									
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске злоумышленника - ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1854						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами
				
сегодня, 11:20

				

				Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами 
								

					
	 У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1149						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону
				
сегодня, 10:13

				

				8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону 
								

					
	 Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							659						
    •