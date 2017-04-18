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18.04.2017 11:38Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ
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18.04.2017 15:45Начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкобольной из Иванова к Президенту РФ
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Новости
50 минут назад
Ивановкой, обратившейся к Президенту по поводу лечения рака, занялась прокуратура
Прокуратура Ивановской области проводит проверку фактов, о которых сообщает Марина Касаткина - ивановка, больная раком
Прежде всего, надзорный орган заинтересовался более чем годичной задержкой в постановке диагноза и проблемами в лекарственном обеспечении.
Видеообращение Марины Касаткиной к Президенту просмотрели уже более 32 тысячи человек.
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- Abra Kadabra7 минут назадТак все же прокуратура занялась Ивановкой или мед.учреждением, которое не могло поставить диагноз больше года? Барсики, от ваших заголовков глаза вянут порой, желтуха, да еще и с запашиной...
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