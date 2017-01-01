В Ивановской области взяткодатель приговорен к 5 годам колонии строгого режима





Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Ивановец, ранее отбывавший наказание в ЛИУ № 8, договорился и передал должностному лицу указанного исправительного учреждения 15 тысяч рублей. За это сотрудник УФСИН должен был пронести на территорию колонии и передать одному из осужденных 6 сотовых телефонов и комплектующих к ним.

Сразу после этого взяткодатель был задержан.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и приговорен к 5 годам колонии строго режима.

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