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Сборная кинешемской школы вошла в десятку лучших школьных баскетбольных команд страны
С 14 по 23 апреля в Перми проходил Суперфинал Х Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». за первенство и главный приз Чемпионата - командную поездку на «Финал четырех» Евролиги – сражались 34 лучшие школьные баскетбольные сборные команды девушек и юношей.
Ивановскую область на турнире представляли кинешемские девушки из баскетбольного клуба «Феникс» (школа № 18, тренеры Анатолий Мишуров и Рудольф Локтистов). По итогам предварительных игр кинешемские спортсменки заняли 4 место в подгруппе и продолжили борьбу за 9 место. В решающем матче кинешемки встречались с командой лицея № 110 г. Екатеринбург. В упорной борьбе всего два очка отделили кинешемских баскетболисток от 9 места - 69:71 в пользу Екатеринбурга, и БК «Феникс» замкнул десятку сильнейших команд Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-17 года.
А победителями турнира стали игроки «Кометы» из Орловской области, обыгравшие команду «Владимирские тигры» из Владимира со счетом 53:50.
Отметим, что впервые в истории команда девушек из Ивановской области смогла пробиться в Суперфинал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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