В этом году в регионе откроется военно-историческая лагерная смена

Департамент образования – о новых формах организации отдыха детей и подростков





Сегодня на заседании регионального правительства начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова рассказала о новых формах организации отдыха детей и подростков. В частности, в 2017 году откроется профильная военно-историческая смена, созданная по инициативе Ивановского отделения Российского военно-исторического общества. В ней примут участие порядка 120 детей из малообеспеченных семей, кадеты, члены поисковых отрядов.

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