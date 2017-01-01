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2 минуты назад
В этом году в регионе откроется военно-историческая лагерная смена
Департамент образования – о новых формах организации отдыха детей и подростков
Сегодня на заседании регионального правительства начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова рассказала о новых формах организации отдыха детей и подростков. В частности, в 2017 году откроется профильная военно-историческая смена, созданная по инициативе Ивановского отделения Российского военно-исторического общества. В ней примут участие порядка 120 детей из малообеспеченных семей, кадеты, члены поисковых отрядов.
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