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сегодня, 16:03
Ивановец стал чемпионом России по шахматам среди инвалидов по зрению
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В поселке Быково Московской области прошел Чемпионат России по шахматам среди людей с ограниченными возможностями зрения. Наш регион на этих соревнованиях представлял чемпион Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению Евгений Суслов.
По итогам турнира из 27 участников Евгений Суслов стал чемпионом России в классических шахматах. В другом виде программы - по молниеносным и быстрым шахматам - он завоевал бронзовую медаль.
ключевые слова: шахматы инвалиды Чемпионат России
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