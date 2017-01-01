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Новости

сегодня, 15:39

Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе

Возбуждено уголовное дело - ФОТО


Об инциденте, который произошел 19 апреля, сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на заместителя начальника отдела МВД России «Шуйский» Юрия Болгова.

К ночному клубу «Кокос» подъехала группа людей на двух автомобилях. Через некоторое время после этого внутри клуба был произведен выстрел из травматического пистолета в известного в городе ведущего Павла Ходора.

Молодого человека госпитализировали в Шуйскую ЦРБ, где ему была сделана операция.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Полиция уже установила лиц, причастных к произошедшему. По версии следствия, стрелявший в Ходора сделал это из личных неприязненных отношений к пострадавшему.

Фото: «Местный спрос»



ключевые слова: оружие ранение пострадавший
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 16:01
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							Все было проще.
    
По оперативной информации в кафе был Ходор.
    
Ну ктож знал. что не МБХ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе
				
сегодня, 15:39

				

				Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе 
									
								

					
	 Возбуждено уголовное дело - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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