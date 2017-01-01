Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе

Возбуждено уголовное дело - ФОТО





Об инциденте, который произошел 19 апреля, сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на заместителя начальника отдела МВД России «Шуйский» Юрия Болгова.

К ночному клубу «Кокос» подъехала группа людей на двух автомобилях. Через некоторое время после этого внутри клуба был произведен выстрел из травматического пистолета в известного в городе ведущего Павла Ходора.

Молодого человека госпитализировали в Шуйскую ЦРБ, где ему была сделана операция.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Полиция уже установила лиц, причастных к произошедшему. По версии следствия, стрелявший в Ходора сделал это из личных неприязненных отношений к пострадавшему.



Фото: «Местный спрос»

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