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В Ивановской области увеличилось производство мяса и молока
Но снизилось производство яиц
В регионе увеличилось производство мяса и молочной продукции. По данным Ивановостата, в январе-марте 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 7,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, молока – 40,5 тыс. тонн, яиц – 95,5 млн штук, что составляет к аналогичному периоду прошлого года 106%, 103% и порядка 89% соответственно.
Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и продовольствия, увеличение производства молока обусловлено стабилизацией численности дойного стада в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах, а также ростом молочной продуктивности коров. Так, за первый квартал 2017 года надой от одной коровы в среднем увеличился на 81 кг.
«Росту производства мяса способствовало в основном увеличение производства птицы на предприятии «Ивановский бройлер» и свинины в ООО «Славянка», – отметил директор сельхозведомтсва региона Евгений Астафьев. Также он уточнил, что снижение производства яиц произошло вследствие вывода из технологического процесса двух помещений на 70 тыс. птице-мест на Кинешемской птицефабрике из-за проведения в них реконструкции и модернизации.
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