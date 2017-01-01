В Ивановской области стоимость путевок в детские лагеря сохранится на уровне прошлого года

На летнюю оздоровительную кампанию будет направлено свыше 234 млн рублей





Сегодня на заседании регионального правительства обсудили вопросы организации летней оздоровительной кампании детей.

Начальник областного департамента соцзащиты Татьяна Рожкова доложила губернатору, что на организацию летнего отдыха детей в 2017 году будет затрачено 234,6 млн рублей, из них 207 млн рублей – средства бюджета области, 27,6 млн рублей – средства муниципалитетов. Планируется также привлечение федерального финансирования. Будет продолжена практика привлечения средств родителей, предприятий и организаций, общий объем которых в текущем году должен составить около 26 млн рублей.

Татьяна Рожкова рассказала, что в 2017 году стоимость путевок сохранена на уровне прошлого года. На безвозмездной основе путевки будут предоставляться малоимущим, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам. Планируется, что в текущем году организованными формами отдыха и оздоровления будет охвачено более 51 тысячи подростков, не менее половины из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

На укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций направлены средства в объеме более 72 млн рублей, что в 3 раза превышает аналогичный показатель 2015 года.

Вместе с тем, отметила Татьяна Рожкова, ряд муниципальных образований региона запланировали сокращение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в сравнении с 2016 годом.

Павел Коньков потребовал от глав муниципалитетов сохранить число лагерей дневного пребывания на уровне 2016 года, а также изыскать дополнительные финансовые средства на организацию летнего отдыха детей.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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