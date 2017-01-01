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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: автоштрафы для новичков, дерзкое преступление на кладбище и как снизить риск заболевания раком
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Для тех, кто за рулем. За что еще теперь будут штрафовать новичков, и как это коснется бывалых?
- Дерзкое преступление в Фурманове. Чем закончился Пасхальный визит на могилы предков?
- Рак не приговор. Как снизить риск заболевания, и что делать, если у вас плохая наследственность? Онколикбез от ведущего маммолога России.
- Встретить старость во всеоружии. В чем причина ослабления организма? И как улучшить качество жизни пожилого человека?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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