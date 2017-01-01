Повышение тарифов на вывоз мусора в регионе может задержаться





Об этом сообщил первый заместитель председателя Ивановской областной думы Анатолий Буров на встрече с редакторами районных газет.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф поднимется до 104,6 руб. с 1 июля. По словам депутата, достигнута договоренность с губернатором, по которой будет проведено публичное обсуждение вопроса, с регионального оператора будут истребованы обоснования новых сумм.

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