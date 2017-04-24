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48 минут назад

Детский сад №1 в Лухе пока закрывать не будут


Вчера в программе «Губерния» вышел репортаж «Дошкольная оптимизация. В Лухе закрывают детский сад». Речь в нем шла о том, что лухский детский сад №1, с более чем полувековой историей, признают нерентабельным. И местной администрацией принято решение о его закрытии с 1 июля 2017 года. Родители и персонал дошкольного учреждения с этим в корне не согласны. Они даже подготовили видеообращение к Президенту.

Сегодня в правительство ивановской области заверили: детский сад № 1 в поселке Лух продолжит работу. Приводим текст комментария Комплекса социальной сферы региона полностью:

«По поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова комплексом социальной сферы регионального правительства дана оценка действиям администрации Лухского муниципального района по закрытию детского сада № 1 в поселке Лух.

Администрации района указано на недопустимость принятия решения о закрытии социального учреждения без общественного обсуждения вопроса.

Учитывая, что данная работа не была проведена, администрации района поручено обеспечить дальнейшее бесперебойное функционирование социального учреждения.

Добавим, что в настоящее время в детском саду № 1 сформирована одна разновозрастная группа на 15 детей. В поселке Лух наряду с детским садом № 1 (на 20 мест) работают еще две дошкольные образовательные организации (на 138 мест и на 35 мест).

Очередность детей в дошкольные организации в Лухском районе отсутствует».



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									Помидорина								
							
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  • 31 минуту назад
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							Вот теперь я поняла, что власти у нас занимаются популизмом, а не реальным решением серьезных вопросов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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