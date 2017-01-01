Новости
сегодня, 14:22
В Ивановской области перевернулся «КАМАЗ», груженный 15 тоннами песка
ФОТО
Автоавария произошла в минувшую субботу, 22 апреля, на 3-м километре дороги «Шуя-Введенье-Горицы». По официальным сводкам УГИБДД не проходила.
Как сообщает газета «Местный спрос», «КАМАЗ», груженный 15 тоннами песка, совершал рейс из села Хромцово Фурмановского района в Шую. В районе деревни Трясцыно водитель по неизвестной причине не справился с управлением, выехал сначала на встречку, затем в кювет, где тяжелый грузовик опрокинулся. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель «КАМАЗа» был трезв.
Фото: «Местный спрос»
- оцените новость:
-
(0)
- 761
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:40В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения
Полиция просит помощи в розыске злоумышленника - ФОТО, ВИДЕО
-
(1)
- 1017
сегодня, 11:20Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами
У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.
-
(0)
- 863
сегодня, 10:138 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону
Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии
-
(2)
- 526
сегодня, 09:30В Иванове 15-летний велосипедист попал под колеса машины
ФОТО
-
(0)
- 1580