В Ивановской области перевернулся «КАМАЗ», груженный 15 тоннами песка

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Автоавария произошла в минувшую субботу, 22 апреля, на 3-м километре дороги «Шуя-Введенье-Горицы». По официальным сводкам УГИБДД не проходила.

Как сообщает газета «Местный спрос», «КАМАЗ», груженный 15 тоннами песка, совершал рейс из села Хромцово Фурмановского района в Шую. В районе деревни Трясцыно водитель по неизвестной причине не справился с управлением, выехал сначала на встречку, затем в кювет, где тяжелый грузовик опрокинулся. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель «КАМАЗа» был трезв.

Фото: «Местный спрос»

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