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Новости

25 минут назад

В Иванове сбытчик фальшивых денег попал в объективы камер видеонаблюдения

Полиция просит помощи в розыске злоумышленника - ФОТО, ВИДЕО


Поддельные пятитысячные купюры подозреваемый реализовывал в мелких торговых точках областного центра. Мужчина средних лет приобретал товар, расплачиваясь за него пятитысячными фальшивками, забирал сдачу, выданную продавцом уже настоящими деньгами, и уходил с места преступления. Всего, как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, зарегистрировано 8 фактов реализации фальшивых денег.

В ряде случаев деятельность сбытчика фальшивок были зафиксирована камерами видеонаблюдения.

Всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого, или знает о его месте нахождения полиция просит обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 102, 8 (4932) 48-10-12, 8 (4932) 48-14-11, 8-920-678-42-77, 8-903-888-62-22.

Конфиденциальность гарантируется.

Фото, видео предоставлено пресс-службой УМВД по Ивановской области



ключевые слова: деньги подделка сбыт розыск полиция
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