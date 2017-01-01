В Иванове стартовал конкурс, который должен изменить будущее страны

Участие в конкурсе FashionNet бесплатное





Сегодня в политехническом университете старт конкурсу дали участники публичного лектория. Об экономике будущего, fashion-индустрии и роли Ивановской области в качестве локомотива текстильных новаций говорили ученые, бизнесмены и представители власти.

Конкурс открывает перед участниками потрясающие перспективы. Если Вам больше 14 лет, но еще нет 30, Вы полны новых идей, проектов и знаете — каким должно быть будущее - этот конкурс для Вас! Отправить заявку могут школьники, студенты, молодые ученые, специалисты и предприниматели. FashionNet -это реальный шанс не только выиграть ценные призы, но и вписать свое имя в историю.

Новые технологии внедряются в нашу повседневную жизнь всё быстрее. Мы устанавливаем приложения и знаем, когда к остановке подъедет троллейбус. Мы совершаем видеозвонки и устраиваем видеоконференции с участниками из разных городов и стран. Мы записываемся к врачу через интернет. Мы выбираем одежду, лежа на диване с планшетом в руках. Но это только начало.

Проекты участников FashionNet должны форсировать инновационные процессы текстильной индустрии. На конкурс принимаются проекты инженерно-технологических, концептуальных и бизнес-решений в области текстильной, швейной, обувной промышленности, индустрии моды и красоты, цифровых технологий, текстильного, промышленного и архитектурного дизайна.

Иными словами, если Вы знаете, как через 15-20 лет могут выглядеть ткани, одежда, как изменятся фабрики, заводы и технологии управления производством, как поменяются технологии продаж и сфера услуг — присылайте презентацию Вашего проекта. С тематическими направлениями более подробно можно познакомиться здесь.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

*Готовые к реализации материалы, технологии, IT-продукты, изделия.

*Концептуальные предложения технических, технологических, проектных и организационных решений.

*Бизнес-планы, бизнес-модели.

*Аналитические обзоры, маркетинговые исследования.

*Творческие эссе на тему Конкурса.

Заявки (скан заполненной анкеты участника и презентацию проекта) присылать на почту: oipivgpu@yandex.ru с пометкой «Конкурс FashionNet»

Прием заявок заканчивается 19 мая 2017 года.

При это конкурсанты должны зарегистрироваться на портале leader-id.ru

Отбор финалистов состоится с 22 по 26 мая 2017 года. Их отправят в Инжиниринговый центр на доработку проектов и подготовку к финальной презентации. Широкая публика увидит эти проекты на Неделе студенческой моды в ИвГПУ, которая состоится с 12 по 18 июня.

Победители получат призы. Однако кроме этого, они примут участие в специальном туре с посещением ивановских производственных и рекламных компаний. Также будут организованы встречи с создателями успешных стартапов.

Самые активные финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, отправятся 23-27 августа в Плёс и присоединятся к участникам творческого лагеря «Форсайт-кемп». А это реальная возможность влиться в новый проект даже в качестве партнёра. Не упустите свой шанс «ПЕРЕГНАТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ»!

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