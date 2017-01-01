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Новости

сегодня, 13:05

В Иванове стартовал конкурс, который должен изменить будущее страны

Участие в конкурсе FashionNet бесплатное


Сегодня в политехническом университете старт конкурсу дали участники публичного лектория. Об экономике будущего, fashion-индустрии и роли Ивановской области в качестве локомотива текстильных новаций говорили ученые, бизнесмены и представители власти.

Конкурс открывает перед участниками потрясающие перспективы. Если Вам больше 14 лет, но еще нет 30, Вы полны новых идей, проектов и знаете — каким должно быть будущее - этот конкурс для Вас! Отправить заявку могут школьники, студенты, молодые ученые, специалисты и предприниматели. FashionNet -это реальный шанс не только выиграть ценные призы, но и вписать свое имя в историю.

Новые технологии внедряются в нашу повседневную жизнь всё быстрее. Мы устанавливаем приложения и знаем, когда к остановке подъедет троллейбус. Мы совершаем видеозвонки и устраиваем видеоконференции с участниками из разных городов и стран. Мы записываемся к врачу через интернет. Мы выбираем одежду, лежа на диване с планшетом в руках. Но это только начало.

Проекты участников FashionNet должны форсировать инновационные процессы текстильной индустрии. На конкурс принимаются проекты инженерно-технологических, концептуальных и бизнес-решений в области текстильной, швейной, обувной промышленности, индустрии моды и красоты, цифровых технологий, текстильного, промышленного и архитектурного дизайна.

Иными словами, если Вы знаете, как через 15-20 лет могут выглядеть ткани, одежда, как изменятся фабрики, заводы и технологии управления производством, как поменяются технологии продаж и сфера услуг — присылайте презентацию Вашего проекта. С тематическими направлениями более подробно можно познакомиться здесь.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

*Готовые к реализации материалы, технологии, IT-продукты, изделия.

*Концептуальные предложения технических, технологических, проектных и организационных решений.

*Бизнес-планы, бизнес-модели.

*Аналитические обзоры, маркетинговые исследования.

*Творческие эссе на тему Конкурса.

Заявки (скан заполненной анкеты участника и презентацию проекта) присылать на почту: oipivgpu@yandex.ru с пометкой «Конкурс FashionNet»

Прием заявок заканчивается 19 мая 2017 года.

При это конкурсанты должны зарегистрироваться на портале leader-id.ru

Отбор финалистов состоится с 22 по 26 мая 2017 года. Их отправят в Инжиниринговый центр на доработку проектов и подготовку к финальной презентации. Широкая публика увидит эти проекты на Неделе студенческой моды в ИвГПУ, которая состоится с 12 по 18 июня.

Победители получат призы. Однако кроме этого, они примут участие в специальном туре с посещением ивановских производственных и рекламных компаний. Также будут организованы встречи с создателями успешных стартапов.

Самые активные финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, отправятся 23-27 августа в Плёс и присоединятся к участникам творческого лагеря «Форсайт-кемп». А это реальная возможность влиться в новый проект даже в качестве партнёра. Не упустите свой шанс «ПЕРЕГНАТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ»!



ключевые слова: конкурс
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 47 минут назад
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							изменить будущее страны - звучит угрожающе.
    
Значит, Путин с Медведом зря старались?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 26 минут назад
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							Вот он какой - Мир Института развития лидеров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ktulhu								
							
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  • 5 минут назад
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							Неужто Навальный решил перенести свой предвыборный штаб в столицу Ивановской области - город Иваново. 
    

    
Пока есть РИО и Текстильщик самым концептуальными, креативными и необходимыми будут ночные рубашки и семейные трусы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами
				
сегодня, 11:20

				

				Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами 
								

					
	 У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.
				

				

	    			
    
	    				
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	       		8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону
				
сегодня, 10:13

				

				8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону 
								

					
	 Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии
				

				

	    			
    
	    				
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