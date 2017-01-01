Ивановскому школьнику грозит до 10 лет за хранение наркотиков





В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, 6 января 2017 года несовершеннолетний приобрел для личного употребления вещество, содержащее в своем составе наркотические средства, и хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции. Во время личного досмотра подростка в карманах его одежды было обнаружено и изъято 19 свертков с двумя видами наркотического порошкообразного вещества.

В настоящее время проводятся следственные действия.

За указанное преступление несовершеннолетнему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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