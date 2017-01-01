Житель Ивановской области набросился на своего участкового с кувалдой

Полицейский получил сотрясение мозга, а злоумышленник – 2 года колонии





Преступление было совершено в поселке Нерль Тейковского района. Местная жительница пожаловалась участковому уполномоченному полиции, что ее притесняет муж. Полицейский отправился к супругу заявительницы для проверки ее сообщения.

Придя к ним в дом, участковый сразу же наткнулся на агрессивное поведение хозяина жилища. Мужчина угрожал представителю власти расправой, оскорблял, замахивался на него ножницами по металлу и кувалдой. Между полицейским и хозяином дома завязалась потасовка, во время которой дебошир успел нанести своему противнику несколько ударов по голове, в результате чего полицейский получил сотрясение мозга. В итоге участковый справился с буяном, застегнув на нем наручники.

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Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима.