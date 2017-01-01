Новости
Житель Ивановской области набросился на своего участкового с кувалдой
Полицейский получил сотрясение мозга, а злоумышленник – 2 года колонии
Преступление было совершено в поселке Нерль Тейковского района. Местная жительница пожаловалась участковому уполномоченному полиции, что ее притесняет муж. Полицейский отправился к супругу заявительницы для проверки ее сообщения.
Придя к ним в дом, участковый сразу же наткнулся на агрессивное поведение хозяина жилища. Мужчина угрожал представителю власти расправой, оскорблял, замахивался на него ножницами по металлу и кувалдой. Между полицейским и хозяином дома завязалась потасовка, во время которой дебошир успел нанести своему противнику несколько ударов по голове, в результате чего полицейский получил сотрясение мозга. В итоге участковый справился с буяном, застегнув на нем наручники.Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима.
- оцените новость:
-
(0)
- 318
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 598
-
(2)
- 422
-
(0)
- 1319