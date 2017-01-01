Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:50

Житель Ивановской области набросился на своего участкового с кувалдой

Полицейский получил сотрясение мозга, а злоумышленник – 2 года колонии


Преступление было совершено в поселке Нерль Тейковского района. Местная жительница пожаловалась участковому уполномоченному полиции, что ее притесняет муж. Полицейский отправился к супругу заявительницы для проверки ее сообщения.

Придя к ним в дом, участковый сразу же наткнулся на агрессивное поведение хозяина жилища. Мужчина угрожал представителю власти расправой, оскорблял, замахивался на него ножницами по металлу и кувалдой. Между полицейским и хозяином дома завязалась потасовка, во время которой дебошир успел нанести своему противнику несколько ударов по голове, в результате чего полицейский получил сотрясение мозга. В итоге участковый справился с буяном, застегнув на нем наручники.

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима.

ключевые слова: участковый насилие суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 318
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами
				
сегодня, 11:20

				

				Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами 
								

					
	 У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							598						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону
				
сегодня, 10:13

				

				8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону 
								

					
	 Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							422						
    •