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5 минут назад
Члены Общественной палаты региона обсудят оптимизацию транспортной системы Иванова
По итогам исследования НИИАТ
27 апреля в 16.00 в конференц-зале регионального департамента внутренней политики состоится расширенное заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспортной инфраструктуре Общественной палаты Ивановской области.
Для обсуждения итогов исследования научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) приглашены руководитель проекта Сергей Мокроусов, председатель Комитета по транспорту и связи администрации областного центра Сергей Максимов, а также начальник Управления организации перевозок и транспортного обслуживания Департамента дорожного хозяйства и транспорта Иван Звигунов.
ключевые слова: транспорт оптимизация общественная палата
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