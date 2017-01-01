Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

Члены Общественной палаты региона обсудят оптимизацию транспортной системы Иванова

По итогам исследования НИИАТ


27 апреля в 16.00 в конференц-зале регионального департамента внутренней политики состоится расширенное заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспортной инфраструктуре Общественной палаты Ивановской области.

Для обсуждения итогов исследования научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) приглашены руководитель проекта Сергей Мокроусов, председатель Комитета по транспорту и связи администрации областного центра Сергей Максимов, а также начальник Управления организации перевозок и транспортного обслуживания Департамента дорожного хозяйства и транспорта Иван Звигунов.



ключевые слова: транспорт оптимизация общественная палата
  • оцените новость:
  • (0)
  • 38
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации