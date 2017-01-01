Члены Общественной палаты региона обсудят оптимизацию транспортной системы Иванова

По итогам исследования НИИАТ





27 апреля в 16.00 в конференц-зале регионального департамента внутренней политики состоится расширенное заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспортной инфраструктуре Общественной палаты Ивановской области.

Для обсуждения итогов исследования научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) приглашены руководитель проекта Сергей Мокроусов, председатель Комитета по транспорту и связи администрации областного центра Сергей Максимов, а также начальник Управления организации перевозок и транспортного обслуживания Департамента дорожного хозяйства и транспорта Иван Звигунов.

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