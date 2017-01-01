Новости
11 минут назад
В колонии №10 организовали участок по фасовке кондитерских изделий
Сладкую продукцию будут продавать через магазины для осужденных
В исправительной колонии №10 (п. Бородино, Гаврилово Посадский район) расширили участок производства бакалейной продукции. Организована фасовка кондитерских изделий: конфет, печенья, вафлей. Сладкую продукцию будут продавать через магазины для осужденных не только Ивановской области, но и в учреждения пенитенциарной системы близлежащих регионов.
Дополнительно на этом участке трудоустроено 6 осужденных. В ближайшее время планируется расширение деятельности: будут фасовать орехово-фруктовую смесь, также для ее реализации через магазины для осужденных.
Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области
ключевые слова: УФСИН колония осужденные производство
- оцените новость:
-
(0)
- 51
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации