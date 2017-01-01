Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

11 минут назад

В колонии №10 организовали участок по фасовке кондитерских изделий

Сладкую продукцию будут продавать через магазины для осужденных


В исправительной колонии №10 (п. Бородино, Гаврилово Посадский район) расширили участок производства бакалейной продукции. Организована фасовка кондитерских изделий: конфет, печенья, вафлей. Сладкую продукцию будут продавать через магазины для осужденных не только Ивановской области, но и в учреждения пенитенциарной системы близлежащих регионов.

Дополнительно на этом участке трудоустроено 6 осужденных. В ближайшее время планируется расширение деятельности: будут фасовать орехово-фруктовую смесь, также для ее реализации через магазины для осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области



ключевые слова: УФСИН колония осужденные производство
  • оцените новость:
  • (0)
  • 51
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации