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Новости

31 минуту назад

В Вичуге молодые люди попались на краже коньяка из магазина

Полиция задержала злоумышленников «по горячим следам»


На улице Покровского в Вичуге к сотрудникам ППС обратился продавец одного из магазинов самообслуживания. Он сообщил, что двое неизвестных молодых людей только что похитили с прилавка бутылку коньяка, после чего скрылись. Приметы подозреваемых были переданы всем наружным службам полиции.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых около дома на улице Богдана Хмельницкого. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 18-летний и 19-летний местные жители. У одного из задержанных полицейские изъяли похищенный алкоголь. Сейчас их проверяют на причастность и к другим преступлениям.



ключевые слова: магазин коньяк кража полиция
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