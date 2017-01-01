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Новости

49 минут назад

В Ивановской области охрану общественного порядка на Радоницу обеспечивают 200 полицейских

ФОТО


Сегодня православные христиане отмечают Радоницу – праздник поминовения усопших. В Ивановской области в этот день общественный порядок обеспечивают почти 200 полицейских.

Маршруты патрулирования определены вблизи мест, где проходят поминальные мероприятия и в пунктах массовой отправки граждан к местам захоронений. В Иванове таких мест отправки, взятых под охрану сотрудниками органов внутренних дел, 5.

По данным регионального УМВД, в прошлом году в этот день более 50 тысяч жителей области приняли участие в религиозном празднике.

Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области



ключевые слова: Радоница общественный порядок полиция
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