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49 минут назад
В Ивановской области охрану общественного порядка на Радоницу обеспечивают 200 полицейских
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Сегодня православные христиане отмечают Радоницу – праздник поминовения усопших. В Ивановской области в этот день общественный порядок обеспечивают почти 200 полицейских.
Маршруты патрулирования определены вблизи мест, где проходят поминальные мероприятия и в пунктах массовой отправки граждан к местам захоронений. В Иванове таких мест отправки, взятых под охрану сотрудниками органов внутренних дел, 5.
По данным регионального УМВД, в прошлом году в этот день более 50 тысяч жителей области приняли участие в религиозном празднике.
Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области
ключевые слова: Радоница общественный порядок полиция
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