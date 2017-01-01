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В Иванове состоится митинг, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Он пройдет 26 апреля у памятной стелы в сквере у ИГХТУ на Шереметевском проспекте. В мероприятии примет участие губернатор Павел Коньков. Начало митинга – в 11.00.
Для справки:
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается в России 26 апреля. В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, которая унесла жизни и здоровье сотен тысяч людей, нанесла огромный ущерб экономике, непоправимый вред окружающей среде.
В устранении последствий радиационной катастрофы участвовали военнослужащие, медики, среди них 1786 наших земляков. Благодаря их мужеству и самопожертвованию удалось избежать более трагических последствий аварии.
В настоящее время в области проживает 1669 граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.
В соответствии с федеральным законодательством гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, за счет средств федерального бюджета предоставляются меры социальной поддержки в части ежемесячных денежных выплат, оплаты жилья и коммунальных услуг, набора социальных услуг в натуральной форме или денежном выражении.
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Комментарии (1)
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- Fantomas40 минут назадА чего у нас не проводят митинги, например, в честь победы в Куликовской битве, или в честь разгрома армии Наполеона? Неплохо было бы помитинговать и в честь очередной годовщины отмены крепостного права. Митинги по любому поводу, кроме социальных проблем, сейчас важны для власти. Надо же нас, холопов, отвлекать от коррупции и воровства во власти.