В Иванове состоится митинг, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС





Он пройдет 26 апреля у памятной стелы в сквере у ИГХТУ на Шереметевском проспекте. В мероприятии примет участие губернатор Павел Коньков. Начало митинга – в 11.00.

Для справки:

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается в России 26 апреля. В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, которая унесла жизни и здоровье сотен тысяч людей, нанесла огромный ущерб экономике, непоправимый вред окружающей среде.

В устранении последствий радиационной катастрофы участвовали военнослужащие, медики, среди них 1786 наших земляков. Благодаря их мужеству и самопожертвованию удалось избежать более трагических последствий аварии.

В настоящее время в области проживает 1669 граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.

В соответствии с федеральным законодательством гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, за счет средств федерального бюджета предоставляются меры социальной поддержки в части ежемесячных денежных выплат, оплаты жилья и коммунальных услуг, набора социальных услуг в натуральной форме или денежном выражении.

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