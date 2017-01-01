Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами

У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.





Сотрудники Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в областном центре 26-летнего местного жителя. На грузовом дворе железнодорожной станции Иваново он занимался незаконной торговлей государственных наград - орденов «Красной звезды» и «Дружбы народов», медали СССР «За боевые заслуги», а также знака об окончании Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии.

Все эти награды злоумышленник приобретал через интернет и перепродавал в Иванове.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Наказание за незаконный сбыт госнаград предусматривает исправительные работы на срок до 1 года либо арест до 3 месяцев.

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