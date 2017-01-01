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Новости

сегодня, 11:20

Задержан ивановец, торговавший у ж/д вокзала госнаградами

У молодого человека изъяли ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги» и др.


Сотрудники Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в областном центре 26-летнего местного жителя. На грузовом дворе железнодорожной станции Иваново он занимался незаконной торговлей государственных наград - орденов «Красной звезды» и «Дружбы народов», медали СССР «За боевые заслуги», а также знака об окончании Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии.

Все эти награды злоумышленник приобретал через интернет и перепродавал в Иванове.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Наказание за незаконный сбыт госнаград предусматривает исправительные работы на срок до 1 года либо арест до 3 месяцев.



ключевые слова: госнаграды ордена медали сбыт полиция
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  • 34 минуты назад
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							Покупал в интернете чтобы продавать у вокзала? Интересная логистика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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