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сегодня, 11:06

В Иванове после 9 мая появятся «кубы Навального»

ФОТО


Об этом IvanovoNews сообщил руководитель штаба Алексея Навального в Ивановской области Александр Румянцев. Сейчас штаб регистрирует волонтеров, которые хотели бы наблюдать на президентских выборах, заниматься агитацией и, возможно, главное - заявить о готовности поставить свою подпись за Навального, когда начнется регистрация кандидатов.

Кроме того, штаб готовится к митингу 12 июня против коррупции. Основная масса волонтеров - студенты, хотя в первый день пришли и зрелые люди: предприниматели, водители и др.

Так называемые «кубы Навального» - это своего рода опорные объекты для агитаторов. Они активно использовались в ходе прошлых выборов в мэры Москвы, на которых Алексей навальный набрал 27%. В Иванове «кубы» начнут устанавливать после 9 мая.



ключевые слова: Алексей Навальный штаб
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ганс								
							
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  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Добро пожаловать в гей-клуб Навального,его в СИЗО трахнули он заяву писал
    
даже статья в газете есть,нормальный президент для курятника.И как с непогашенными судимостями он в президенты собрался ему ВЦИК откажет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 42 минуты назад
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										-1
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							Вангую: люди за кем угодно пойдут лишь бы против системы, а потом будут плакаться "мы не этого хотели" впрочем ничего нового. Ждём так называемых точек агитации.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ганс								
							
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  • 27 минут назад
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										-1
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							Да уж выдвигать в президенты петуха, нациста,любимца ЛГБТ,
    
это верх дэбилизма.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							Все ли нодовцы отписались?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Навальный Ванальный								
							
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  • 7 минут назад
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							Как правую руку президента ВВП - я за! Говорит и хочет делать правильные вещи, достойные и здравые.
    
Как президент, большой вопрос. 
    
Откат 20-30% с госконтракта ещё никто не отменял. Бандитов тоже никто не отменял.
    
Чтобы отменить воровство не нужно выискивать и доказывать - нужно ограничить всех бандитов и полностью!!! поменять чинвничий аппарат. Только полностью - снизу до верху. Тогда (может быть) будет результат.
    
А вышесказанное невозможно, потому что бандиты и потому что чиновники бандитов. 
    
Что я скажу - единственное, если Навального уберут (убъют или посадят) - всё, что я сказал, всё правда и народ просто мясо для набивания карманов в нашей России. Ни о какой демократии пусть никто и ничто не говорит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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