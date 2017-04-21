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В Иванове после 9 мая появятся «кубы Навального»
Об этом IvanovoNews сообщил руководитель штаба Алексея Навального в Ивановской области Александр Румянцев. Сейчас штаб регистрирует волонтеров, которые хотели бы наблюдать на президентских выборах, заниматься агитацией и, возможно, главное - заявить о готовности поставить свою подпись за Навального, когда начнется регистрация кандидатов.
Кроме того, штаб готовится к митингу 12 июня против коррупции. Основная масса волонтеров - студенты, хотя в первый день пришли и зрелые люди: предприниматели, водители и др.
Так называемые «кубы Навального» - это своего рода опорные объекты для агитаторов. Они активно использовались в ходе прошлых выборов в мэры Москвы, на которых Алексей навальный набрал 27%. В Иванове «кубы» начнут устанавливать после 9 мая.
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даже статья в газете есть,нормальный президент для курятника.И как с непогашенными судимостями он в президенты собрался ему ВЦИК откажет.
это верх дэбилизма.
Как президент, большой вопрос.
Откат 20-30% с госконтракта ещё никто не отменял. Бандитов тоже никто не отменял.
Чтобы отменить воровство не нужно выискивать и доказывать - нужно ограничить всех бандитов и полностью!!! поменять чинвничий аппарат. Только полностью - снизу до верху. Тогда (может быть) будет результат.
А вышесказанное невозможно, потому что бандиты и потому что чиновники бандитов.
Что я скажу - единственное, если Навального уберут (убъют или посадят) - всё, что я сказал, всё правда и народ просто мясо для набивания карманов в нашей России. Ни о какой демократии пусть никто и ничто не говорит.