В Иванове после 9 мая появятся «кубы Навального»

ФОТО





Об этом IvanovoNews сообщил руководитель штаба Алексея Навального в Ивановской области Александр Румянцев. Сейчас штаб регистрирует волонтеров, которые хотели бы наблюдать на президентских выборах, заниматься агитацией и, возможно, главное - заявить о готовности поставить свою подпись за Навального, когда начнется регистрация кандидатов.

Кроме того, штаб готовится к митингу 12 июня против коррупции. Основная масса волонтеров - студенты, хотя в первый день пришли и зрелые люди: предприниматели, водители и др.

Так называемые «кубы Навального» - это своего рода опорные объекты для агитаторов. Они активно использовались в ходе прошлых выборов в мэры Москвы, на которых Алексей навальный набрал 27%. В Иванове «кубы» начнут устанавливать после 9 мая.

поделиться ссылкой:

