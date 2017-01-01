Виктор Смирнов представил законопроект об ограничениях торговли алкоголем Совету законодателей РФ

Мероприятие прошло с участием Президента





Ивановская областная дума подготовила законодательную инициативу об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной торговли алкогольной продукцией. Спикер регионального парламента Виктор Смирнов 24 апреля представил законопроект Совету законодателей при Федеральном Собрании РФ. Мероприятие по обсуждению вопросов совершенствования российского законодательства прошло с участием Президента страны Владимира Путина.

Виктор Смирнов пояснил коллегам, что в документе речь идет о дополнительных ограничениях в сфере торговли алкогольной продукцией в ночное время. Принципиальной новеллой законопроекта является установление требований к площади зала обслуживания посетителей в объектах организаций общественного питания. Минимальное значение определено в 25 кв. м для размещения не менее 24 посадочных мест.

Как сообщает пресс-служба Ивоблдумы, инициатива направлена на снижение потребления винно-водочных изделий гражданами, а также на профилактику правонарушений в ночное время. «Зачастую недобросовестные предприниматели организуют ночные точки торговли алкоголем под видом кафе, баров и закусочных. Размеры данных помещений крайне малы, иногда в них даже не имеется столиков для посетителей. При законодательном закреплении требований к торговым площадям подобная практика будет пресечена», – сообщил Виктор Смирнов.

Соблюдение требований законодательства будут проверять лицензирующие органы. Оказание услуг общественного питания с нарушениями устанавливаемых требований повлечет приостановление действия лицензии или ее аннулирование. Законопроект не касается торговых точек, расположенных в сельских поселениях, и оставляет неизменными требования к реализации винно-водочных изделий и пива на их территориях.

Напомним, что недавно аналогичные нормы содержались в областном законе, который был отменен в соответствии со складывающейся в России правоприменительной практикой.

По словам Виктора Смирнова, коллеги с пониманием отнеслись к представленной инициативе. «Договорились, что в установленном порядке законопроект будет внесен в Совет законодателей для прохождения экспертизы», – продолжил спикер. После положительного заключения инициатива ивановских парламентариев будет официально направлена в Государственную Думу ФС РФ.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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