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10 минут назад
Шуянка стала жертвой мошенников, купившись на розыгрыш призов в интернете
Полиция проводит проверку
В полицию с заявлением обратилась 47-летняя жительница Шуи. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.
По словам потерпевшей, на одном из интернет-сайтов всплыло окно об интерактивном розыгрыше денежных призов. Участникам необходимо было ввести реквизиты банковской карты, что потерпевшая и сделала. В результате у наивной интернет-пользовательницы произошло списание с банковского счёта 4 614 рублей.
Сейчас по данному факту полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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