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28 минут назад
В Кинешме полиция задержала двух браконьеров
Мужчины ловили рыбу незаконным способом
В Кинешме сотрудники патрульно-постовой службы с поличным задержали подозреваемых в незаконной добыче биоресурсов. Двое местных жителей - 40 и 46 лет – ловили рыбу при помощи ставной сети. У браконьеров также изъяли резиновую лодку и весь улов, состоящий из 22 рыб.
В настоящее время по факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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