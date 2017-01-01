8 ивановских спортсменов попали в сборную России по панкратиону

Они представят нашу страну на континентальном первенстве в Италии





В Самаре прошли Чемпионат и Первенство России по панкратиону. В соревнованиях приняли участие 880 участников из 43 регионов. Ивановскую область на турнире представляли 26 спортсменов.

По итогам турнира ивановские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете. Иван Горовой, Абдул Асхабов, Валерий Смирнов, Сергей Лукьянов стали победителями турнира. Ольга Лебедева, Данила Ерышев, Сеймур Гасанов, Елена Селиванова пополнили копилку сборной команды Ивановской области серебряными медалями. Михаил Хохлов и Денис Сухарев завоевали бронзовые медали.

Кроме того, как сообщает областной департамент молодежной политики и спорта, по итогам выступления 8 спортсменов из Ивановской области попали в основной состав сборной России по панкратиону. Они представят нашу страну на континентальном первенстве, которое пройдет в Италии в июне.

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