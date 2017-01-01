Бортовой камень на кольце автовокзала в Иванове отремонтируют





24 апреля работы по ямочному ремонту дорожного полотна проводились на улицах Московская, Родниковская, 10-я Сосневская, Поселковая, перекрестке улиц Якова Гарелина и Тимирязева. Было применено 23,2 тонны литой асфальтобетонной смеси.

Сегодня, 25 апреля, дорожно-ремонтные работы продолжатся на улицах 10-я Сосневская и 2-я Мстерская. Кроме того, сообщает ивановская мэрия, запланирован ремонт тротуаров в районе дома №29 по улице Советской (восстановление плитки) и выправка (установка) бортового камня на перекрестке с круговым движением по улице Лежневской (кольцо автовокзала).

График работ может быть скорректирован при поступлении предписаний ОГИБДД, ЕДДС, а также в случае наступления неблагоприятных погодных условий.

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