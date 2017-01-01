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3 минуты назад
В Иванове 15-летний велосипедист попал под колеса машины
ДТП случилось 24 апреля около 10.15 у дома №132 на улице Каравайковой областного центра. 60-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21041-30», сбил 15-летнего велосипедиста, когда тот пересекал дорогу под углом относительно края проезжей части.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. О травмах сбитого велосипедиста не сообщается.
ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед подросток
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