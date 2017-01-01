ПОСЛУШАЙТЕ! Опасный город: наверх лучше все-таки посматривать

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Быстрый пешеход - живой пешеход. Золотое правило, которое вышло за рамки проезжей части. С приходом весны многие с облегчением подумали, что можно перестать коситься на крыши. Не тут-то было. Вместо сосулек на головы стали падать кирпичи.

На Вокзальной площади громадный кусок лепнины рухнул на козырёк подъезда. Степень повреждения козырька говорит о том, что от человеческой головы осталось бы мокрое место. И надо же так совпало, что именно сегодня завершилось расследование аналогичного случая. Прошлым летом, в конце июня, на улице Маршала Жаворонкова с 21-го дома отвалился кусок фасада и ранил трехлетнюю девочку.

Оказывается, замдиректора УК вовремя не выявила дефекты крыши и фасада. Та же управляющая компания, которая проморгала аварийный фасад в доме на Жаворонкова, десятки раз фигурировала в наших репортажах. Понятно, по каким поводам и в каком свете.

Так кто же он – непотопляемый директор «Города»? И почему ему все сходит с рук? Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

162-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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