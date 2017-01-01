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В Московском микрорайоне Иванова пассажиры устроили настоящий штурм маршрутки
В соцсетях опубликовано видео утреннего штурма 35-й маршрутки. Уехать пытались из Московского микрорайона.
Не едет или едет с перегрузом - так постоянные пассажиры характеризуют движение по 35-му маршруту. Автор видео пыталась уехать с остановки недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса, но влезть в переполненный микроавтобус ей так и не удалось.
Оставшиеся на остановке отправились на Лежневскую улицу. Представитель перевозчика - ООО Транслайн – сообщил корреспонденту IvanovoNews, что на линию выходят все заявленные машины. А также рассказал, что сейчас компания закупает автобусы большей вместимости, они будут ездить в том числе по 35-му маршруту.
При этом состояние некоторых микроавтобусов, которые перевозят пассажиров в Иванове, оставляет желать лучшего.
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Неужели вам самим приятно? Это не водитель или владелец маршрута над вами издевается. Это вы издеваетесь сами над собой.
Вы не соблюдаете очередь, вы едете стоя,там где нельзя.
И ваши отговорки "Иначе не доберешься" - это чушь и детский лепет. Что вас уважали, надо уважать себя самим.