В Московском микрорайоне Иванова пассажиры устроили настоящий штурм маршрутки

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В соцсетях опубликовано видео утреннего штурма 35-й маршрутки. Уехать пытались из Московского микрорайона.

Не едет или едет с перегрузом - так постоянные пассажиры характеризуют движение по 35-му маршруту. Автор видео пыталась уехать с остановки недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса, но влезть в переполненный микроавтобус ей так и не удалось.

Оставшиеся на остановке отправились на Лежневскую улицу. Представитель перевозчика - ООО Транслайн – сообщил корреспонденту IvanovoNews, что на линию выходят все заявленные машины. А также рассказал, что сейчас компания закупает автобусы большей вместимости, они будут ездить в том числе по 35-му маршруту.

При этом состояние некоторых микроавтобусов, которые перевозят пассажиров в Иванове, оставляет желать лучшего.

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