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Новости

сегодня, 18:44

В Московском микрорайоне Иванова пассажиры устроили настоящий штурм маршрутки

ВИДЕО


В соцсетях опубликовано видео утреннего штурма 35-й маршрутки. Уехать пытались из Московского микрорайона.

Не едет или едет с перегрузом - так постоянные пассажиры характеризуют движение по 35-му маршруту. Автор видео пыталась уехать с остановки недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса, но влезть в переполненный микроавтобус ей так и не удалось.

Оставшиеся на остановке отправились на Лежневскую улицу. Представитель перевозчика - ООО Транслайн – сообщил корреспонденту IvanovoNews, что на линию выходят все заявленные машины. А также рассказал, что сейчас компания закупает автобусы большей вместимости, они будут ездить в том числе по 35-му маршруту.

При этом состояние некоторых микроавтобусов, которые перевозят пассажиров в Иванове, оставляет желать лучшего.



ключевые слова: общественный транспорт маршрутка пассажиры
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Феликс Станиславович								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это разве штурм? Вот, помню, в советские времена штурмы были, так штурмы! Чуть ли не на крышах ездили )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Уважаемые Ивановцы. 
    
Неужели вам самим приятно? Это не водитель или владелец маршрута над вами издевается. Это вы издеваетесь сами над собой.
    
Вы не соблюдаете очередь, вы едете стоя,там где нельзя.
    
И ваши отговорки "Иначе не доберешься" - это чушь и детский лепет. Что вас уважали, надо уважать себя самим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									нивСреХ								
							
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  • 27 минут назад
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    • 
										-1
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							Уважаемые Ивановцы, будьте взаимовежливы при штурме маршруток, требуйте больше сидячих мест, а при их отсутствии - садитесь на пол. Будьте уважаемыми людьми, дождитесь пустой маршрутки и тогда ваш работодатель вас так же будет уважать и не накажет за опоздание на работу. =)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									iva novo								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							в советские времена 86% трудоспособного населения утром ехали на работу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
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							в утренние и вечерние часы все маршрутки едут в нарушение всех правил переполненные, конечно, ехать надо всем, но при этом водители так гоняют, что в случае аварии трупов будет в 2 раза больше. это уже ГИБДД недорабатывают, если бы ловили и штрафовали, водители не забивали до потолка свои маршрутки, а увеличивали бы их количество. В свое время, когда на маршрутках перевозили только сидя, редкие водители позволяли ехать стоя, и то постоянно просили присесть, если впереди были гаишники, т.к. те постоянно останавливали и проверяли, а сейчас нет контроля, нет страха перед ответственностью. Мы для них быдло за 19 рублей. Чем больше быдла посадил тем больше заработал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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