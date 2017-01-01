В Лухе закрывают детский сад

Обеспокоенные родители подготовили видеообращение к Президенту





Лухский детский сад №1, с более чем полувековой историей, признают нерентабельным. Принято решение о его закрытии с 1 июля 2017 года. Родители и персонал буквально в истерике. Они даже подготовили видеообращение к Президенту. В нем - не только о закрытии детсада, но и о других проблемах Луха. Например, - закрытом родильном доме.

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