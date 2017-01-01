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сегодня, 17:23
В Лухе закрывают детский сад
Обеспокоенные родители подготовили видеообращение к Президенту
Лухский детский сад №1, с более чем полувековой историей, признают нерентабельным. Принято решение о его закрытии с 1 июля 2017 года. Родители и персонал буквально в истерике. Они даже подготовили видеообращение к Президенту. В нем - не только о закрытии детсада, но и о других проблемах Луха. Например, - закрытом родильном доме.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: детский сад
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Комментарии (5)
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- вёлюсиП50 минут назаднадо месяца за 2 до выборов было обращения писать,был бы шанс!а сейчас надо писать про дедывоевали,победу и прочие сказки
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- Fantomas13 минут назадГеноцид! Кто еще сомневается, что современной Россией правит ворьё?
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- Fantomas11 минут назадКто там больше всех твердит из зомбоящика про социальные обязательства? Кто-то еще верит плесскому дачнику?
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- alex_x8 минут назад"...аграрии стали лучше работать..."
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- YGFR1 минуту назадВсё правильно какие молодцы рас местная власть только закрывать может, тогда только к президенту МОЛОДЦЫ! !!!
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