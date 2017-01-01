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Новости

сегодня, 17:23

В Лухе закрывают детский сад

Обеспокоенные родители подготовили видеообращение к Президенту


Лухский детский сад №1, с более чем полувековой историей, признают нерентабельным. Принято решение о его закрытии с 1 июля 2017 года. Родители и персонал буквально в истерике. Они даже подготовили видеообращение к Президенту. В нем - не только о закрытии детсада, но и о других проблемах Луха. Например, - закрытом родильном доме.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: детский сад
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									вёлюсиП								
							
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  • 50 минут назад
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										+1
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							надо месяца за 2 до выборов было обращения писать,был бы шанс!а сейчас надо писать про дедывоевали,победу и прочие сказки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 13 минут назад
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										+1
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							Геноцид! Кто еще сомневается, что современной Россией правит ворьё?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 11 минут назад
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							Кто там больше всех твердит из зомбоящика про социальные обязательства? Кто-то еще верит плесскому дачнику?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alex_x								
							
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  • 8 минут назад
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										+1
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							"...аграрии стали лучше работать..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									YGFR								
							
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  • 1 минуту назад
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							Всё правильно какие молодцы рас местная власть только закрывать может, тогда только к президенту МОЛОДЦЫ! !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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