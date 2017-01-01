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В Ивановском зоопарке произошло событие, которого ждали более 10 лет
Настоящие старожилы ивановского зоопарка - пара енотов-полоскунов - более 10 лет не приносили потомства, как этого ни ждали сотрудники зооучреждения.
«К нашему большому удивлению, далеко не молодая пара родила сразу двух детенышей», - рассказывает директор и основатель ивановского зоопарка Аркадий Борзов.
Продолжительность жизни приручённых енотов достигает 12-16 лет. В природе же эти зверьки живут не больше 2-5 лет.
Самостоятельными малыши-еноты станут только к середине лета. Условий в зоопарке достаточно, чтобы зверята выросли большими и здоровыми. Заведующий сектором хищных животных Алексей Морев говорит, что вольер для енотов просторный. Проблема только с принятием холодных ванн. Но это неудобство временно и уже проект купальни в разработке. Когда малыши самостоятельно начнут принимать пищу, их переведут в другой зоопарк.
Подробности смотрите сегодня в программе "Губерния" на телеканале "БАРС"
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- GraveDiggerG16 минут назаднадеюсь вольер не такой же просторный как у хищной птице на заднем плане, в превью последнего видео
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