В Ивановском зоопарке произошло событие, которого ждали более 10 лет

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Настоящие старожилы ивановского зоопарка - пара енотов-полоскунов - более 10 лет не приносили потомства, как этого ни ждали сотрудники зооучреждения.

«К нашему большому удивлению, далеко не молодая пара родила сразу двух детенышей», - рассказывает директор и основатель ивановского зоопарка Аркадий Борзов.

Продолжительность жизни приручённых енотов достигает 12-16 лет. В природе же эти зверьки живут не больше 2-5 лет.

Самостоятельными малыши-еноты станут только к середине лета. Условий в зоопарке достаточно, чтобы зверята выросли большими и здоровыми. Заведующий сектором хищных животных Алексей Морев говорит, что вольер для енотов просторный. Проблема только с принятием холодных ванн. Но это неудобство временно и уже проект купальни в разработке. Когда малыши самостоятельно начнут принимать пищу, их переведут в другой зоопарк.



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