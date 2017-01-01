В Иванове прошла первая игра «Что? Где? Когда?» на Кубок главы города

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В минувшее воскресенье, 23 апреля, состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на Кубок главы города Иваново. Открыл игру сам Владимир Шарыпов, пожелав участникам достойно проявить себя.

За право получить Кубок боролись 20 команд. В основном это опытные игроки из городских интеллектуальных клубов.

По словам организатора Кубка Елены Тугариновой, для проведения турнира была получена специальная аккредитация от создателей игры: «Когда мы объявляли набор на игру, то не ожидали такого ажиотажа. В следующий раз мы планируем проведение чемпионата на две области – синхронного чемпионата Ивановской и Владимирской областей».

Победу в первом Кубке главы областного центра вырвала команда «Пятая колонка». Второе место занял «Фордевинд». Третье - «Морские ежи».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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