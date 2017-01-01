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Новости

сегодня, 15:32

В выходные в Ивановской области задержали более 40 пьяных водителей

Теть из них – в результате массовых проверок


В минувшие выходные на территории всех районов Ивановской области прошли массовые проверки. Инспекторы ДПС выявляли водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

В итоге, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, только в результате спецмероприятий были задержаны 14 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Больше всего таких нарушителей по итогам рейдов выявили в Кинешме.

Помимо этого, 28 пьяных водителей в Ивановской области были задержаны в ходе ежедневного надзора за дорожной ситуацией.

Напомним, с начала года такие автомобилисты стали участниками 61 аварии на территории региона. 4 человека погибли, 45 получил травмы.



ключевые слова: водители опьянение ГИБДД массовые проверки
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									vofchik								
							
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  • 21 минуту назад
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							Пьяный за рулем потенциальный убийца. надо чаще устраивать рейды. Гражданам сообщать о пьяных за рулем, это не стукачество, возможно кому-то Вы спасете жизнь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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