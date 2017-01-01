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сегодня, 15:32
В выходные в Ивановской области задержали более 40 пьяных водителей
Теть из них – в результате массовых проверок
В минувшие выходные на территории всех районов Ивановской области прошли массовые проверки. Инспекторы ДПС выявляли водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.
В итоге, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, только в результате спецмероприятий были задержаны 14 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Больше всего таких нарушителей по итогам рейдов выявили в Кинешме.
Помимо этого, 28 пьяных водителей в Ивановской области были задержаны в ходе ежедневного надзора за дорожной ситуацией.
Напомним, с начала года такие автомобилисты стали участниками 61 аварии на территории региона. 4 человека погибли, 45 получил травмы.
ключевые слова: водители опьянение ГИБДД массовые проверки
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Комментарии (1)
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- vofchik21 минуту назадПьяный за рулем потенциальный убийца. надо чаще устраивать рейды. Гражданам сообщать о пьяных за рулем, это не стукачество, возможно кому-то Вы спасете жизнь
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