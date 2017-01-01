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Больше всего потребители в регионе жалуются на торговлю, сферу ЖКЖ и услуги связи
Отчет Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области отчиталось по обращениям потребителей, поступившим за 1 квартал 2017 года. Всего за этот период было рассмотрено 281 жалоба, в том числе 277- от граждан и 4 - от общественных организаций.
Тематика жалоб следующая:
- по розничной торговле - 111, в том симле по продовольственным товарам -59, по непродовольственным товарам - 52
- по дистанционной торговле - 4
- по торговле по образцам - 4
- на бытовое обслуживание населения - 12
- на транспортные услуги - 6
- на услуги связи - 41
- деятельность на финансовом рынке - 19
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 60
- на медицинские услуги -7
- прочие виды деятельности - 25.
Потребители жаловались на качество товара, непредоставление необходимой информации о товаре и продавце, нарушение прав потребителей при продаже товаров, несоблюдение сроков удовлетворения требований потребителей в отношении некачественных товаров, на работу сервисных центров по ремонту бытовой техники.
В сфере ЖКХ поступали жалобы по вопросам правильности оформления платежных документов, отсутствия информации о жилищных и коммунальных услугах и их исполнителях в подъездах многоквартирных домов.
По транспортным услугам - на отказ в предоставлении льготного проезда, переполненность транспортных средств при перевозке пассажиров, несоблюдение режима движения.
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