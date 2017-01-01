Администрация ивановского СИЗО не провела расследование несчастного случая

Прокуратура выявила в следственном изоляторе №1 и другие нарушения трудового законодательства





Прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства в ивановском следственном изоляторе. Было установлено, что в СИЗО-1 не инструктажи по технике безопасности с осужденными, работающими в пищеблоке, проводит тот, кто сам не прошел обязательное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Или соответствующие инструктажи вообще не проводятся.

В гараже и газовой котельной имеются протечки, повреждения лакокрасочного покрытия стен и потолков, выбоины в полах производственных помещений.

Кроме того, выяснилось, что администрация СИЗО не провела расследование несчастного случая на производстве, в результате которого осужденный получил травму – ожог руки.

В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело. В настоящее время решается вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

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