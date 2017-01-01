В Ивановской области легковушка перевернулась после столкновения с «ГАЗелью»

Пострадал ребенок - ФОТО





Автоавария произошла 22 апреля около половины 9 утра на 131-м километре автодороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Пучежском районе неподалеку от села Мортки. 39-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21099» при начале обгона столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В результате столкновения легковушка перевернулась.

Пострадал пассажир «ВАЗа» - 15-летний мальчик. Он получил ушиб плеча.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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