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В Ивановской области пройдут масштабные учения по тушению лесных и торфяных пожаров
25 апреля в Фурмановском районе состоится масштабное тактико-специальное учение по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров.
Согласно замыслу учений, в районе села Шухомош в результате неосторожного обращения с огнём группы отдыхающих произошло загорание сухой травы. Жаркая погода и порывистый сильный ветер привели к быстрому распространению огня по прошлогодней траве.
Затем, согласно полученной вводной, обстановка на условном пожаре усугубится из-за резкого усиления ветра, горение перекинется на лес, площадь пожара возрастет и возникнет угроза населенному пункту. Будет организована эвакуация местного населения в пункты временного размещения.
Произойдет наращивание сил и средств. К месту пожара направятся аэромобильная группировка Главного управления МЧС и подразделения функциональной и территориальной подсистем РСЧС Ивановской области.
Всего в учении примут участие более 100 человек личного состава и свыше 30 единиц техники, включая авиационную. За ходом учений будет наблюдать руководство регионального ГУ МЧС.
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