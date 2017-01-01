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Новости

сегодня, 13:54

Пока жительница Ивановской области лежала в больнице, у нее украли самовар и гармонь

Подозреваемые в краже задержаны


В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Южи. Женщина сообщила, что пока она лежала в больнице, к ней в дом проникли неизвестные и похитили угольный самовар и гармонь.

Подозреваемых в краже оперативники установили быстро. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое ранее судимых мужчин 50 и 54 лет. Один из них бомж. Оба задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кража полиция
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 36 минут назад
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							Подруга, люблю тебя, старуха.
    
А ну, давай для друга
    
Достань свою гармонь, подруга,
    
А ежели разлука, то для другого друга
    
Гармонь прошу не тронь, подруга.
    
гр. "Любэ" - "Подруга"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:27

				

				По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки 
								

					
	 Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:11

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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