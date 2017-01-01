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сегодня, 13:54
Пока жительница Ивановской области лежала в больнице, у нее украли самовар и гармонь
Подозреваемые в краже задержаны
В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Южи. Женщина сообщила, что пока она лежала в больнице, к ней в дом проникли неизвестные и похитили угольный самовар и гармонь.
Подозреваемых в краже оперативники установили быстро. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое ранее судимых мужчин 50 и 54 лет. Один из них бомж. Оба задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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А ну, давай для друга
Достань свою гармонь, подруга,
А ежели разлука, то для другого друга
Гармонь прошу не тронь, подруга.
гр. "Любэ" - "Подруга"