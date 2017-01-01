Пока жительница Ивановской области лежала в больнице, у нее украли самовар и гармонь

Подозреваемые в краже задержаны





В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Южи. Женщина сообщила, что пока она лежала в больнице, к ней в дом проникли неизвестные и похитили угольный самовар и гармонь.

Подозреваемых в краже оперативники установили быстро. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое ранее судимых мужчин 50 и 54 лет. Один из них бомж. Оба задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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