1 мая будет закрыто движение по центральным улицам Иванова

Маршруты и график работы городского пассажирского транспорта изменятся





В связи с празднованием 1 Мая и проведением 84-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Рабочий край» в областном центре будет закрыто движение всех видов транспорта. А именно:

- по улице 10 Августа на участке от Шереметевского проспекта до улицы Крутицкой и по улице Крутицкой на участке от проспекта Ленина до улицы Советской 1 мая 2017 года с 6.00 до 14.30 и на участке от улицы Марии Рябининой до площади Революции с 10.00 до окончания мероприятий.

- по маршруту: проспект Ленина - улица Карла Маркса - Шереметевский проспект - площадь Революции 1 мая 2017 года с 10.00 до 14.30.

- по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина с 10.00 до 14.30.

Как сообщили в мэрии, движение городского пассажирского транспорта в эти периоды будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты с 10.00 до 14.30:

№ 1, 9 - движение будет прекращено;

№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 - до площади Победы;

№ 5 - местечко Курьяново - площадь Пушкина; меланжевый комбинат - площадь Победы;

№ 10 - станция «Текстильный» - площадь Пушкина; областная больница - площадь Победы.

Троллейбусы маршрутов № 5 и № 10 будут разворачиваться на площади Пушкина с 11.30 до 14.30, организовав регулирование движения транспорта на перекрестке: улица Жарова - проспект Ленина.

Автобусные маршруты с 10.00 до 14.30:

№ 1 - областная больница - площадь Победы; улица Станционная – местечко Пустошь Бор;

№ 2 - улица Маршала Василевского - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 3 - улица Минская - улица Ермака; площадь Победы - улица Куконковых;

№ 7 - областная больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Пустошь Бор;

№ 8, 40, 43 - через площадь Победы, улицы Багаева и Кузнецова;

№ 10 - местечко Минеево - улица Станционная; улица Куконковых - площадь Победы;

№ 12, 13, 33 - по маршруту до улицы 10 Августа;

№ 14 - местечко Авдотьино - улица Ермака; улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 15 - через площадь Победы, улицы Багаева, Кузнецова и Жарова;

№ 17 - местечко Харинка - улица Сарментовой;

№ 18 - улица Красных Зорь - площадь Пушкина; улица Сарментовой - улица Академическая;

№ 20 - Сухово-Дерябихский микрорайон - площадь Победы;

№ 24 - местечко Лесное - улица Сарментовой; улица 10 Августа - местечко Харинка;

№ 25 - Сухово-Дерябихский микрорайон - улица 10 Августа;

№ 28 - Бакинский проезд - площадь Пушкина; улица Генерала Хлебникова - площадь Победы;

№ 29 - местечко Авдотьино - улица Станционная; 30-й микрорайон - площадь Победы;

№ 30 - местечко Авдотьино - улица Станционная; улица 10 Августа - областная детская больница;

№ 30-Б - деревня Бухарово - площадь Победы; улица Станционная - местечко Авдотьино;

№ 31 - местечко Авдотьино - улица Станционная; Сухово-Дерябихский микрорайон - улица 10 Августа;

№ 32, 37 - улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 35 - улица Минская - улица Станционная; Сухово-Дерябихский микрорайон - улица 10 Августа;

№ 36 - местечко Авдотьино - улица Станционная; местечко Курьяново - площадь Пушкина;

№ 38 - хутор Митрофаново - улица Сарментовой; Сухово-Дерябихский микрорайон - площадь Победы;

№ 39 - областная детская больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 44 - тупик Дальний - площадь Победы (через улицы Багаева и Большую Воробьевскую).

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