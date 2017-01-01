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15 минут назад
Ивановские боксеры привезли с Первенства ЦФО золото и бронзу
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С 17 по 23 апреля в городе Донской Тульской области проходило Первенство Центрального Федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 г.р.
Боксеры сборной команды Ивановской области привезли 5 медалей.
Бронзовые награды завоевали:
Артем Момзов - 40 кг, Вичуга, тренер Голубев С.С.;
Павел Беляев - 44.5 кг, г. Иваново, тренер Шевелев А.Е.;
Артем Румянцев - 54 кг, г. Кинешма, тренер Евсеев Г.А.;
Никита Мирошин - +76 кг, г. Иваново, тренер Шевелев А.Е.
Золотую медаль завоевал ивановский боксер Артем Чуносов (65 кг, тренеры Ковалев Н.А., Салтыков Р.Р.)
Фото: Федерация бокса Ивановской области
ключевые слова: спорт бокс Первенство ЦФО
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