В Ивановской области нерадивых отца и мать четверых детей ограничили в родительских правах

Сроком на 6 месяцев





В Пестяковском районе органы соцзащиты обратились в суд с исковым заявлением об ограничении в родительских правах супругов и взыскании алиментов на содержание детей. По мнению работников соцзащиты, родители четверых несовершеннолетних детей не исполняют свои родительские обязанности по их воспитанию.

Мать не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, часто в присутствии детей находится в компании личностей асоциального поведения.

Отец по месту жительства характеризуется также отрицательно. В настоящее время находится в местах лишения свободы.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд удовлетворил данное исковое заявление. Нерадивые мать и отец детей ограничены в родительских правах на 6-месячный срок.

поделиться ссылкой:

