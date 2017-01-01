Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23 минуты назад

В Ивановской области нерадивых отца и мать четверых детей ограничили в родительских правах

Сроком на 6 месяцев


В Пестяковском районе органы соцзащиты обратились в суд с исковым заявлением об ограничении в родительских правах супругов и взыскании алиментов на содержание детей. По мнению работников соцзащиты, родители четверых несовершеннолетних детей не исполняют свои родительские обязанности по их воспитанию.

Мать не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, часто в присутствии детей находится в компании личностей асоциального поведения.

Отец по месту жительства характеризуется также отрицательно. В настоящее время находится в местах лишения свободы.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд удовлетворил данное исковое заявление. Нерадивые мать и отец детей ограничены в родительских правах на 6-месячный срок.



ключевые слова: родители дети родительские права ограничение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 140
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки
				
сегодня, 12:27

				

				По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки 
								

					
	 Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							585						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
				
сегодня, 10:11

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3238						
    •