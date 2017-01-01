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45 минут назад
На козырек подъезда ивановской пятиэтажки рухнул фрагмент лепнины
ЧП произошло на Вокзальной площади - ФОТО
В воскресенье, 23 апреля, из-под крыши 1-го дома на Вокзальной площади рухнул кусок лепнины. Он продавил козырек над подъездом, разлетевшись на куски. Пострадавших, к счастью, нет.
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