На козырек подъезда ивановской пятиэтажки рухнул фрагмент лепнины

ЧП произошло на Вокзальной площади - ФОТО





В воскресенье, 23 апреля, из-под крыши 1-го дома на Вокзальной площади рухнул кусок лепнины. Он продавил козырек над подъездом, разлетевшись на куски. Пострадавших, к счастью, нет.

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