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Новости

45 минут назад

На козырек подъезда ивановской пятиэтажки рухнул фрагмент лепнины

ЧП произошло на Вокзальной площади - ФОТО


В воскресенье, 23 апреля, из-под крыши 1-го дома на Вокзальной площади рухнул кусок лепнины. Он продавил козырек над подъездом, разлетевшись на куски. Пострадавших, к счастью, нет.



ключевые слова: дом подъезд лепнина обрушение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 10 минут назад
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							- "Ляпота-а-а"...
    
Козырек из фольги делали те же умники, что и лепнину?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 4 минуты назад
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							Да, как бэ, у лепнины гипсовой в нашем влажном и холодном климате, с большим количеством переходов температуры через 0, есть свойство отваливаться. :) Если местный, то должны бы это знать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки
				
сегодня, 12:27

				

				По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки 
								

					
	 Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
				
сегодня, 10:11

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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