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Новости

53 минуты назад

Очевидцы: В Богородском отравленные кем-то собаки и кошки мучительно умирали на глазах у детей

Местные жители в шоке и негодовании - ФОТО


«Внимание! Неизвестные на белом фургоне массово убивают домашних животных ядом. Богородское, Новоталицы, Беляницы, Сортировка Помогите найти», - так начинает сообщение депутата Богородского сельского поселения Ивановского района Андрея Сергеева.

По его словам, только в Богородском известно о гибели примерно 10 домашних животных. «Приезжали, разбрасывали яд и уезжали. Животные погибали в муках», - пишет депутат в Твиттере.

Жители Богородского рассказывают, что 21 апреля отравленные собаки и кошки мучились в судорогах, с пеной у рта. Причем, все это происходило прямо на глазах у детей.

«Много заявлений в полицию уже направлено. Надеемся такую «иголку в стоге сена» полиция быстро найдет», - говорит Андрей Сергеев.

Фото: Одноклассники, Твиттер



ключевые слова: животные собаки кошки яд отрава
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Евгений Венглинский								
							
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  • 38 минут назад
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    • 
										0
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							Тут явно есть связь с организацией по отлову выигравшей недавно тендер и жестоко и мучительно убивающая животных на БАМе в районе Новоталиц. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 15 минут назад
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										0
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							Ищем финансовую выгоду, у кого бабло - скорее всего бюджетное тот и травит.
    
сцуки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 15 минут назад
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										0
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							Госода. С номерами на этих ффото - проблема, но отличительные знаки есть.
    
Если попадется - сможете определить.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки 
								

					
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					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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