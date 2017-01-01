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Очевидцы: В Богородском отравленные кем-то собаки и кошки мучительно умирали на глазах у детей
Местные жители в шоке и негодовании - ФОТО
«Внимание! Неизвестные на белом фургоне массово убивают домашних животных ядом. Богородское, Новоталицы, Беляницы, Сортировка Помогите найти», - так начинает сообщение депутата Богородского сельского поселения Ивановского района Андрея Сергеева.
По его словам, только в Богородском известно о гибели примерно 10 домашних животных. «Приезжали, разбрасывали яд и уезжали. Животные погибали в муках», - пишет депутат в Твиттере.
Жители Богородского рассказывают, что 21 апреля отравленные собаки и кошки мучились в судорогах, с пеной у рта. Причем, все это происходило прямо на глазах у детей.
«Много заявлений в полицию уже направлено. Надеемся такую «иголку в стоге сена» полиция быстро найдет», - говорит Андрей Сергеев.
Фото: Одноклассники, Твиттер
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