Очевидцы: В Богородском отравленные кем-то собаки и кошки мучительно умирали на глазах у детей

Местные жители в шоке и негодовании - ФОТО





«Внимание! Неизвестные на белом фургоне массово убивают домашних животных ядом. Богородское, Новоталицы, Беляницы, Сортировка Помогите найти», - так начинает сообщение депутата Богородского сельского поселения Ивановского района Андрея Сергеева.

По его словам, только в Богородском известно о гибели примерно 10 домашних животных. «Приезжали, разбрасывали яд и уезжали. Животные погибали в муках», - пишет депутат в Твиттере.

Жители Богородского рассказывают, что 21 апреля отравленные собаки и кошки мучились в судорогах, с пеной у рта. Причем, все это происходило прямо на глазах у детей.

«Много заявлений в полицию уже направлено. Надеемся такую «иголку в стоге сена» полиция быстро найдет», - говорит Андрей Сергеев.

Фото: Одноклассники, Твиттер

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